Da tutto il mondo arriva a Macfrut, la principale fiera dedicata all'ortofrutta, che si prepara a presentare l'edizione del 2026. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati illustrati i dettagli dell’evento, con focus su espositori, innovazioni e location. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà numerosi operatori del settore.

Quando nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, il presidente Patrizio Neri ha paragonato la fiera internazionale dell’ortofrutta alle Olimpiadi, ha voluto toccare un aspetto cruciale: al grande intervento in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, come ai Giochi a 5 cerchi ci vanno i migliori, i protagonisti indiscussi del settore. E che si tratti di sport o di ortofrutta in fin dei conti cambia poco. L’evento diventato un punto di riferimento planetario si appresta a compiere 43 anni e per l’occasione si rinnova con uno slogan tutto nuovo: ‘Make it Juicy’, pensato con l’intento di promuovere una rassegna che si annuncia ancora più ‘succosa’, trendy e innovativa, come testimoniano pure il mango e l’avocando, che saranno i due frutti simbolo dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da tutto il mondo fino a Macfrut. Il futuro dell’ortofrutta si scrive qui

Articoli correlati

Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026.

Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026, in Italia è boom di importazioni“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti...

Una raccolta di contenuti su Da tutto il mondo fino a Macfrut Il...

Temi più discussi: Macfrut, la fiera della varietà. Il mondo si incontra a Rimini, siamo come le Olimpiadi; Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofrutta; RIMINI: Ortofrutta protagonista con Macfrut 2026 Make it Juicy; Tutto il mondo di avocado e mango si ritrova a Macfrut 2026, in Italia è boom di importazioni.

Da tutto il mondo fino a Macfrut. Il futuro dell’ortofrutta si scrive quiQuando nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, il presidente Patrizio Neri ha paragonato la fiera internazionale dell’ortofrutta alle Olimpiadi, ha voluto toc ... quotidiano.net

Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofruttaDal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre la 43esima edizione della fiera internazionale. Oltre 800 buyer da tutto il mondo, focus sull’Area Caraibica e Sicilia Regione partner ... forli24ore.it

Ad @ITAtradeagency presentata l’edizione 2026 di #Macfrut. Nello stand #AICS racconteremo l’impegno della #CooperazioneItaliana a sostegno delle filiere agricole e delle comunità rurali. Presenti in fiera 10 Sedi estere, con focus sul Sud America x.com

Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini Macfrut, la filiera mondiale dell'ortofrutta si incontra a Rimini - facebook.com facebook