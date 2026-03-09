Alessandro Somaschini presente alla Farnesina per il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha presieduto alla Farnesina la dodicesima plenaria del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, alla quale era presente anche Alessandro Somaschini. La riunione ha visto coinvolti rappresentanti istituzionali e altri partecipanti, che si sono riuniti per discutere questioni legate alla cooperazione internazionale. L'evento si è svolto in un contesto di collaborazione tra diverse figure ufficiali.

Il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, affiancato dal Vice Ministro Edmondo Cirielli, ha presieduto alla Farnesina la dodicesima plenaria del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS). Il CNCS è un foro permanente di dialogo con i soggetti della Cooperazione italiana allo sviluppo, che si riunisce almeno una volta l’anno per esprimere pareri su strategie, programmazione, linee di indirizzo, strumenti di intervento ed efficacia delle politiche di cooperazione. Sono inoltre intervenute in apertura la Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, e l’Onorevole Federica Onori. Con riferimento al Sudan, il Ministro ha inoltre annunciato la riattivazione dell’Ufficio AICS presso Port Sudan oltre ad anticipare l’invio di nuovi aiuti via nave, il cui arrivo è previsto per il 20 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

