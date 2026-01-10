Affari Tuoi De Martino esasperato | Me ne vado Il dramma di Ersilia

In questo articolo si racconta il momento di tensione tra Stefano De Martino e Ersilia, protagonista di Affari Tuoi. La discussione ha portato De Martino a esprimere la volontà di lasciare il programma, evidenziando le difficoltà e le emozioni coinvolte. Un episodio che mette in luce il lato più umano e imprevedibile di un format noto, tra tensioni e momenti di crisi.

Eccoci qui, ancora qui, nel regno di Stefano De Martino, laddove furoreggiano i pacchi, il Dottore e laddove tutto è deciso dalla fortuna. Sì, Affari Tuoi, il game-show che domina su Rai 1 in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 9 gennaio. Puntata in cui De Martino ha minacciato, seppur scherzosamente, di lasciare lo studio. Il tutto in segno di "protesta" contro la sfortuna che in modo quasi incredibile ha colpito Ersilia, concorrente di Catanzaro in rappresentanza della Calabria, protagonista di una delle partite più drammatiche della stagione. Affiancata nella sfida alla sorte dal marito Francesco detto Ciccio, ha vissuto una serata carica di tensione, iniziata tra colpi bassi e pacchi dal valore altissimo.

