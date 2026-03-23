Tempo di lettura: 3 minuti Situazione grave e inaccettabile quella denunciata da USB Lavoro Privato riguardo alle condizioni di lavoro del personale impiegato nell’appalto di pulizie e facchinaggio presso il Tribunale di Nola, attualmente gestito dalla società Romeo Gestioni S.p.A. nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP “Grandi Immobili 1 – Lotto 13”. Durante l’incontro sindacale del 16 febbraio scorso, la procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa con esito negativo a causa della totale indisponibilità dell’azienda ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate dai lavoratori. Tra le criticità più gravi emerge la questione degli spazi destinati agli spogliatoi e alle docce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tribunale di Nola: lavoratori delle pulizie costretti a cambiarsi nei bagni. USB annuncia presidio il 24 marzo

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