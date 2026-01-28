Centro per l' istruzione degli adulti | a Latina mancano aule e spazi adeguati

A Latina il centro per l’istruzione degli adulti fatica a trovare spazi adeguati. Le aule sono poche e spesso non abbastanza grandi per accogliere tutti, e molte zone risultano inadeguate. Si pensa di riutilizzare alcune aree destinate ora ai servizi sociali, ma serve anche una manutenzione più attenta di quelle già esistenti. Nel frattempo, si cerca di far conoscere di più le attività del centro sul territorio.

Ulteriori spazi, magari utilizzando parte di quelli destinati ora ai servizi sociali; manutenzione di quelli attuali; diffondere maggiormente nel territorio la conoscenza delle attività svolte. Sono alcune delle esigenze del Cpia 9 - Latina (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti), la.

