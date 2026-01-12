Fattorie Garofalo i formaggi 100% bufala crescono del +7,7%
Fattorie Garofalo, noto produttore di Mozzarella di Bufala Campana DOP, annuncia una crescita del +7,7% dei propri formaggi 100% bufala. L’azienda parteciperà alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere, che si terrà il 14 e 15 gennaio 2026 a Bologna, confermando il suo impegno nel settore e l’attenzione alla qualità dei prodotti.
Fattorie Garofalo, il produttore capuano di Mozzarella di Bufala Campana DOP, partecipa alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere, in programma il 14 e 15 gennaio 2026 a Bologna. La presenza alla fiera si inserisce in una fase di forte espansione per il comparto dei formaggi di bufala. Secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Fattorie Garofalo firma il suo primo panettone con latte di bufala
Leggi anche: Fattorie Garofalo, accordo con XFarm Technologies: svolta digitale per le aziende del Gruppo
I formaggi 100% bufala crescono del +7,7% in volume e +8,1% in valore.
Fattorie Garofalo, i formaggi 100% bufala crescono del +7,7% - La presenza alla fiera si inserisce in una fase di forte espansione per il comparto dei formaggi di bufala. casertanews.it
Fattorie Garofalo: non solo mozzarella, forte crescita anche degli altri formaggi di bufala - In occasione di Marca di Bologna l’azienda leader nel latte bufalino traccia un bilancio del settore: la mozzarella di bufala (+8%) resta il driver; vola la burrata (+18%), bene anche la ricotta (+11% ... ilsole24ore.com
Formaggi di bufala in crescita - Fattorie Garofalo, primo produttore al mondo di Mozzarella di Bufala Campana DOP, partecipa alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere, in programma il 14 e ... napolivillage.com
C’è un dettaglio che rende questa tartare davvero speciale: la Stracciatella 100% Bufala Fattorie Garofalo. Cremosa, avvolgente, incredibilmente versatile. Gli straccetti di Mozzarella di Bufala e la panna fresca di Bufala si fondono per arricchire ogni piatto con - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.