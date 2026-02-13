La Valdelsa vive una nuova fase di crescita grazie al turismo all’aria aperta, che sta portando più visitatori e opportunità economiche nella zona. I numeri di questo periodo mostrano un aumento significativo di presenze e di ricavi, spinti dall’interesse crescente per il ‘plein air’ e le attività outdoor. “I numeri importanti di questo periodo determinano utili”, dice un assessore locale, sottolineando che “noi siamo a favore di una redistribuzione più equa delle risorse” per sostenere questa tendenza.

"I numeri importanti di questo periodo, determinano utili. Noi siamo a favore di una redistribuzione più equa delle risorse". La nuova fase di crescita della camperistica in Valdelsa, alimenta il dibattito sul territorio. Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena, guarda agli effetti benefici di un settore che tira e ai possibili effetti, positivi, sulla contrattazione per i lavoratori del comparto. "Un’azienda è formata da scelte imprenditoriali e forza lavoro – afferma Miniero - e per questo sarebbe giusto a nostro parere assistere a una assegnazione più bilanciata in termini percentuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Valdelsa e il ‘plein air’. Una nuova fase di crescita che determina opportunità

Nel 2025, il settore dei camper registra un incremento nelle immatricolazioni, confermando la crescita del turismo en plein air.

