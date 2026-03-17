padre non peluche daniele novara spiega il ruolo dei genitori

Giovedì alle 20, si terrà un incontro in cui Daniele Novara discuterà del ruolo dei genitori, con un focus particolare sulla figura paterna. L'evento mira a stimolare i genitori a riflettere sull'importanza del ruolo del padre nella crescita dei figli, offrendo spunti di discussione e confronto. L'appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze su questa tematica.

Aiuterà i genitori a riflettere sul ruolo del padre oggi Daniele Novara nell’incontro fissato per giovedì alle 20.30 al Teatro della Rosa di Pontremoli. Pedagogista, autore di best seller e fondatore del Centro PsicoPedagogico, ‘Non sarò il tuo peluche. Il bisogno dei figli di un padre educativo’, il tema della conferenza realizzata nell’ambito di ‘Futuro Aperto’, progetto selezionato dall’impresa sociale ‘Con i bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, in collaborazione con la Società dal salute Lunigiana, Aurora Domus, Sigeric. Sarà rilasciato a fine incontro l’attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi per gli insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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