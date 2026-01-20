I concerti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo il Trio Kolne presenta il nuovo disco

Il Trio Kolne presenta il suo nuovo album al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, spazio storico dedicato alla musica jazz. La Fondazione The Brass Group prosegue con le iniziative concertistiche in un ambiente che rappresenta un punto di riferimento culturale e musicale per la città, offrendo un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto di pregio storico.

La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Giovedì 22 gennaio alle ore 21 (inizialmente il concerto era previsto martedì 20 gennaio e spostato per allerta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Al Blue Brass- Ridotto dello Spasimo un viaggio emozionante nella musica di Chick Corea

Leggi anche: Riapre la casa del jazz palermitano: risplende il Blue Brass, il Ridotto dello Spasimo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Concerti Blue Lab Beats: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Blue Lab Beats: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. rockol.it

Concerti Blue Gospel Singers: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Blue Gospel Singers: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. rockol.it

Fantastic Negrito: 4 concerti sold-out al Blue Note Milano! Rimangono in vendita biglietti per l'appuntamento del 28 gennaio a Trento, Centro Santa Chiara Storefront Records Barley Arts Virgin Radio Italy - facebook.com facebook