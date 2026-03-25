È deceduto Aureliano Bonini, figura di rilievo nel settore del turismo in Riviera. Il sindaco ha commentato la sua scomparsa, definendolo un gigante che ha contribuito in modo significativo all’ospitalità locale. Bonini è stato riconosciuto come uno dei protagonisti principali nella storia del turismo della zona, lasciando un segno duraturo nel settore.

Ci sono persone che hanno fatto – come poche altre – la storia del turismo in Riviera. Aureliano Bonini era una di queste. L’imprenditore riminese si è spento ieri mattina in ospedale (era malato da tempo), all’età di 86 anni. Figlio di Demos, il celebre pittore amico di Fellini, ha dedicato la sua vita al mondo dell’ospitalità. Quand’era giovanissimo il padre l’aveva mandato a studiare a Londra perché "il mondo si divide in due categorie: chi parla l’inglese e chi no. E in una città turistica come Rimini è importante parlarlo". Ha iniziato presto a lavorare in hotel, come tanti coetanei, diventando poi albergatore e gestendo l’Ambasciatori, il Bellevue e altri hotel allora di proprietà della famiglia Amati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Bonini, maestro del turismo. Il sindaco: "Perdiamo un gigante. Ha fatto la storia dell’ospitalità"

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