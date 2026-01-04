Italia in lutto addio a un gigante | Hai fatto la storia

Oggi si piange la perdita di una figura di rilievo nel panorama giuridico italiano. La scomparsa di questo stimato professionista rappresenta una perdita importante per il mondo accademico, istituzionale e culturale, lasciando un vuoto nel settore e un ricordo indelebile di un percorso di grande valore.

La scomparsa di una figura di primo piano del diritto italiano segna una giornata di lutto per il mondo accademico, istituzionale e culturale. Con lui se ne va un protagonista che ha attraversato decenni cruciali della vita repubblicana, lasciando un’impronta profonda nel dibattito giuridico e nel funzionamento delle istituzioni. Giurista di fama, studioso rigoroso e uomo delle istituzioni, Francesco Paolo Casavola ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di studenti e professionisti. Il suo percorso è stato caratterizzato da incarichi di altissimo profilo, sempre affrontati con sobrietà e autorevolezza, contribuendo alla costruzione di una cultura costituzionale solida e riconosciuta anche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

