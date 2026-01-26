Addio al Maestro Gigino Falconi gigante abruzzese dell’arte contemporanea

Da chietitoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abruzzo ricorda Gigino Falconi, figura di rilievo nell'arte contemporanea, scomparso all'età di 92 anni. Maestro della pittura, ha lasciato un'importante eredità artistica e culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama artistico regionale e nazionale.

Innumerevoli le mostre e i riconoscimenti durante la sua carriera artistica. I funerali nella sua Giulianova “Con la morte di Gigino Falconi, l'Abruzzo perde un gigante dell'arte e della creatività” afferma il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, ricordando la figura dell'artista. Iniziò a dipingere a sedici anni, fu docente di disegno alla scuola media; abbandonò definitivamente l'insegnamento nel 1975 per dedicarsi interamente alla pittura. Innumerevoli le mostre e i riconoscimenti durante la sua carriera artistica. "Gli avevo assegnato il premio San Pasquale Bajlon alla carriera - ricorda ancora Pasqualone - ed ero andato in visita nella sua casa museo, in un pomeriggio piacevolissimo e all'insegna della simpatia".🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Addio a Giuliano Collina, maestro lariano dell'arte

Addio a Franco Vaccari, teorico e maestro della fotografia contemporaneaÈ scomparso Franco Vaccari, eminente teorico e maestro della fotografia contemporanea.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.