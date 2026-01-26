Addio al Maestro Gigino Falconi gigante abruzzese dell’arte contemporanea
L'Abruzzo ricorda Gigino Falconi, figura di rilievo nell'arte contemporanea, scomparso all'età di 92 anni. Maestro della pittura, ha lasciato un'importante eredità artistica e culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama artistico regionale e nazionale.
Innumerevoli le mostre e i riconoscimenti durante la sua carriera artistica. I funerali nella sua Giulianova “Con la morte di Gigino Falconi, l'Abruzzo perde un gigante dell'arte e della creatività” afferma il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, ricordando la figura dell'artista. Iniziò a dipingere a sedici anni, fu docente di disegno alla scuola media; abbandonò definitivamente l'insegnamento nel 1975 per dedicarsi interamente alla pittura. Innumerevoli le mostre e i riconoscimenti durante la sua carriera artistica. "Gli avevo assegnato il premio San Pasquale Bajlon alla carriera - ricorda ancora Pasqualone - ed ero andato in visita nella sua casa museo, in un pomeriggio piacevolissimo e all'insegna della simpatia".🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Addio a Giuliano Collina, maestro lariano dell'arte
Addio a Franco Vaccari, teorico e maestro della fotografia contemporaneaÈ scomparso Franco Vaccari, eminente teorico e maestro della fotografia contemporanea.
Addio al Maestro Armellini, colonna sonora di Bolzano. Fisarmonicista, nel dopoguerra accompagnò con la sua orchestra la rinascita di una città che tornava a vivere, ballare e sperare. facebook
Addio a Carlo Cecchi, maestro del teatro italiano e interprete di straordinaria finezza Lo ricordiamo in Enrico IV (2018): “Su, alzati, domani c’è un’altra replica” Ciao Carlo, grazie #CarloCecchi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.