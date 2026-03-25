È deceduto all'età di 69 anni il pugile Carlo Russolillo, noto per aver qualificato la comunità di Serra Riccò alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Russolillo ha rappresentato la Liguria in diverse competizioni nazionali e internazionali, contribuendo a far conoscere il suo territorio nel mondo del pugilato. La sua carriera ha lasciato un segno nel panorama sportivo locale e nazionale.

Aveva 69 anni, campione del pugilato italiano, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo e due medaglie d’argento ai Campionati Europei (1981 e 1983) Lutto nel mondo dello sport. All'età di 69 anni è morto Carlo Russolillo, campione di pugilato che portò la Liguria e la comunità di Serra Riccò fino alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Da tempo combatteva contro un brutto male. Nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto risultati di grande rilievo a livello internazionale: ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo e due medaglie d’argento ai Campionati Europei (1981 e 1983), distinguendosi tra i migliori pugili dilettanti della sua categoria e vestendo con onore la maglia della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Addio al pugile Carlo Russolillo: portò Serra Riccò alle Olimpiadi

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