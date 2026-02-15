Addio a Carlo Serra voce del teatro biellese | fondatore di Teatrando e indimenticabile Gipin

Carlo Serra, noto come voce del teatro biellese e fondatore di Teatrando, è morto a 87 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale della città, dove aveva promosso numerosi spettacoli e formato generazioni di attori. Con il suo entusiasmo, Serra ha portato il teatro tra le strade di Biella, coinvolgendo giovani e adulti in progetti artistici. La sua passione si è sempre tradotta in iniziative concrete che hanno arricchito la scena locale.

Biella saluta Carlo Serra, maestro del teatro locale: una vita dedicata alle scene. Biella piange la scomparsa di Carlo Serra, figura storica del teatro locale, avvenuta all'età di 87 anni. Serra, fondatore del gruppo teatrale Teatrando, è stato per decenni una presenza costante nel panorama culturale della città, distinguendosi soprattutto per l'interpretazione del personaggio del Gipin nello spettacolo "Processo al Babi". Le esequie saranno celebrate lunedì 16 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Filippo a Biella. Un'esistenza nel segno del teatro. La notizia della morte di Carlo Serra ha suscitato profondo cordoglio nella comunità biellese.