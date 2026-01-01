Porto e turismo Spadoni LpR | Scenario ricco di opportunità anche l’attività crocieristica
Secondo Spadoni di LpR, il porto si conferma un settore in crescita, offrendo numerose opportunità nel campo del turismo e delle crociere. L’aumento dell’8,6% nella movimentazione complessiva nel 2024 indica un trend positivo che può contribuire allo sviluppo economico locale. Un’attenzione speciale viene dedicata anche alle attività crocieristiche, considerate un elemento chiave per valorizzare il porto e il territorio circostante.
“La crescita delle attività legate al porto rappresenta un dato positivo per la nostra economia soprattutto se si considera il sensibile aumento della movimentazione complessiva che fa registrare un incremento di oltre l’8,6% rispetto all’anno precedente 2024”. Così il consigliere comunale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Chiusure negozi, la proposta di Spadoni (LpR): "Il Comune intervenga con fondi per le nuove attività"
Leggi anche: Commercio locale, Spadoni (LpR): "L'iniziativa di Confartigianato è importante per tutelare le imprese"
Spadoni (LpRa): Turismo crocieristico e porto, il 2026 si apre con numeri in crescita - La crescita delle attività legate al porto di Ravenna rappresenta un segnale positivo per l’economia del territorio, soprattutto alla luce dell’aumento della movimentazione complessiva, che registra u ... ravennawebtv.it
Ztl in viale delle Nazioni, Spadoni (LpR): "Quasi 9 mila multe, impiegare le risorse per Marina di Ravenna" - Gianfranco Spadoni (LpR): "Si confida che l’allocazione di buona parte della somma derivante dalle multe venga dirottata in favore di questo lido" ... ravennatoday.it
Quasi 9 mila multe sulla Ztl di via delle Nazioni, Spadoni (LpRa): "Proventi da oltre 700 mila euro da destinare a Marina" - A intervenire è il consigliere comunale Gianfranco Spadoni, che chiede con forza che gli introiti vengano reinvestiti nel territorio del lido come forma di ristoro ... ravennatoday.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.