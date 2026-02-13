Unghie tricolore e smalto fluo alle Olimpiadi Milano-Cortina per le campionesse Fontana e Lollobrigida
Le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana hanno sfoggiato un’unica manicure tricolore con un tocco di smalto fluorescente durante le gare a Milano-Cortina, per celebrare la vittoria e mostrare il loro orgoglio italiano.
Le campionesse olimpiche a Milano Cortina non rinunciano allo stile. In quanti, ad esempio, hanno notato la manicure delle italiane Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su olimpiadi milano
Dalle unghie verde fluo di Francesca Lollobrigida (il suo segretissimo portafortuna!) alla raffinata manicure metallizzata di Eileen Gu: a Milano Cortina 2026 la sfida più bella si gioca in punta di dita
A Milano Cortina 2026, le atlete mostrano anche le unghie come mai prima.
Cacciate le due campionesse, squalificate. Choc alle Olimpiadi Milano Cortina: la scoperta negli sci. Assurdo!
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, due atlete sono state squalificate prima della gara di sci.
Ultime notizie su olimpiadi milano
Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida e lo smalto verde porta fortuna (e che fortuna!); Dalle unghie verde fluo di Francesca Lollobrigida il suo segretissimo portafortuna! alla raffinata manicure metallizzata di Eileen Gu | a Milano Cortina 2026 la sfida più bella si gioca in punta di dita.
Smalto piedi estate 2025: eleganza, creatività e colore sotto il soleL’estate 2025 spalanca le sue porte con una palette rinnovata di emozioni, sfumature e dettagli che partono dai piedi. Perché il piede, spesso trascurato nei mesi invernali, d’estate diventa manifesto ... grazia.it
Questo smalto colorato tratta e previene la micosi delle unghie. E ha oltre 8mila recensioniUno smalto colorato che rende le unghie più belle e, al tempo stesso, se ne prende cura: non è una magia, ma uno dei prodotti più recensiti su Amazon. Lo smalto Poderm infatti è utile per prevenire e ... dilei.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 13 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com