Unghie tricolore e smalto fluo alle Olimpiadi Milano-Cortina per le campionesse Fontana e Lollobrigida

13 feb 2026

Le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana hanno sfoggiato un’unica manicure tricolore con un tocco di smalto fluorescente durante le gare a Milano-Cortina, per celebrare la vittoria e mostrare il loro orgoglio italiano.

Le campionesse olimpiche a Milano Cortina non rinunciano allo stile. In quanti, ad esempio, hanno notato la manicure delle italiane Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Dalle unghie verde fluo di Francesca Lollobrigida (il suo segretissimo portafortuna!) alla raffinata manicure metallizzata di Eileen Gu: a Milano Cortina 2026 la sfida più bella si gioca in punta di dita

A Milano Cortina 2026, le atlete mostrano anche le unghie come mai prima.

Cacciate le due campionesse, squalificate. Choc alle Olimpiadi Milano Cortina: la scoperta negli sci. Assurdo!

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, due atlete sono state squalificate prima della gara di sci.

