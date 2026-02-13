Unghie tricolore e smalto fluo alle Olimpiadi Milano-Cortina per le campionesse Fontana e Lollobrigida

Le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana hanno sfoggiato un’unica manicure tricolore con un tocco di smalto fluorescente durante le gare a Milano-Cortina, per celebrare la vittoria e mostrare il loro orgoglio italiano.

Le campionesse olimpiche a Milano Cortina non rinunciano allo stile. In quanti, ad esempio, hanno notato la manicure delle italiane Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana?.🔗 Leggi su Fanpage.it

A Milano Cortina 2026, le atlete mostrano anche le unghie come mai prima.

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida e lo smalto verde porta fortuna (e che fortuna!); Dalle unghie verde fluo di Francesca Lollobrigida il suo segretissimo portafortuna! alla raffinata manicure metallizzata di Eileen Gu | a Milano Cortina 2026 la sfida più bella si gioca in punta di dita.

