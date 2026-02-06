X cambia volto. La piattaforma ha deciso di abbandonare il vecchio algoritmo e di affidarsi a un nuovo sistema basato su intelligenza artificiale. Ora, i suggerimenti nella sezione “per te” vengono calcolati con un metodo probabilistico, più preciso e personalizzato. Gli utenti notano già differenze nelle bacheche e nei contenuti che vengono mostrati.

Novità per gli utenti di X. Con il nuovo aggiornamento, la modalità usata dal social per suggerire i post nella sezione “per te” è stata sostituita da un calcolo probabilistico gestito dall’ IA. La scoperta è di due esperti che hanno analizzato l’algoritmo, permettendo di scoprirne parte del funzionamento. Uno dei due ricercatori, John Thickstun della Cornell University, ha dichiarato: “Il potere decisionale di questi algoritmi sta scomparendo e non solo dalla vista del pubblico ma dalla comprensione degli stessi ingegneri interni che lavorano su questi sistemi, perché vengono trasferiti nelle reti neurali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - X dice addio al vecchio algoritmo: arriva il nuovo calcolo probabilistico gestito dall’IA che suggerisce i “per te”. Come funziona

Dal 1° gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate introduce un nuovo metodo di controllo fiscale, sostituendo i controlli a campione con un sistema più mirato e intelligente.

