L’Unione Europea ha deciso di vietare le confezioni di plastica monouso utilizzate negli hotel, come mini-shampoo e bustine di ketchup. Il provvedimento entrerà in vigore nelle prossime settimane e mira a ridurre i rifiuti di plastica prodotti quotidianamente in queste strutture. La normativa interessa tutti gli hotel e strutture ricettive che offrono prodotti in confezioni singole ai propri clienti.

Alzi la mano chi, al momento del check-out, non ha mai fatto scivolare furtivamente in valigia un flaconcino di bagnoschiuma, uno shampoo in miniatura o quella deliziosa cremina per il corpo offerta dall’hotel. L’alibi, in fondo, è sempre lo stesso, rassicurante e incrollabile: “Tanto prima o poi mi tornerà utile per il beauty case da infilare nel bagaglio a mano in aereo”. Ebbene, preparatevi a dire addio a questa consolidata (e innocua) cleptomania da vacanza: i kit di cortesia mignon hanno i giorni contati. Le istituzioni dell’ Unione Europea hanno infatti varato un nuovo e severo regolamento per eliminare progressivamente la plastica monouso nel settore dell’ospitalità (HoReCa), costringendo alberghi e ristoranti a una rivoluzione logistica ed estetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio ai mini-shampoo in hotel e alle bustine di ketchup: l’Unione Europea vieta le confezioni di plastica monouso, ecco quando scatta il divieto

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