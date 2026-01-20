Addio alle bustine di ketchup e maionese | l’Ue adotta il divieto della plastica monouso

A partire da agosto, l’Unione Europea introdurrà nuove normative che vietano l’uso di imballaggi monouso di plastica per salse come ketchup e maionese. Questa misura interesserà ristoranti e strutture ricettive, eliminando le confezioni mini e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. La decisione rientra nell’obiettivo di promuovere pratiche più sostenibili e ridurre l’uso di plastica monouso nel settore alimentare.

La bustina di ketchup accartocciata nel piattino a tavola e il mini-flacone di shampoo portato via dalla stanza d’albergo come souvenir. Queste abitudini che accomunano ormai un po’ tutti, sono destinate a diventare presto un ricordo. Infatti, a partire dall’agosto di quest’anno saranno introdotti nuovi divieti Ue. Nei ristoranti sarà vietato l’uso delle bustine monouso per salse, olio e aceto. Lo stabilisce il Ppwr, il regolamento europeo sugli imballaggi, entrato in vigore a gennaio dello scorso anno e ora pronto ad essere applicato. Il messaggero riporta una serie di indicazioni che sanciscono un obiettivo ambizioso, quello di ridurre del 15% i rifiuti pro capite entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggiIl nuovo regolamento UE sugli imballaggi mira a ridurre l'impatto ambientale, ma non prevede l'eliminazione delle bustine di ketchup e maionese entro il 2026.

Vietate nei ristoranti le bustine di ketchup e maionese, addio anche ai saponi in hotel: quando scattano i nuovi divieti UeA partire da agosto, l'Unione Europea introduce nuove restrizioni che vietano l'uso di bustine monouso di ketchup, maionese, salse, olio e aceto nei ristoranti.

