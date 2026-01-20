Vietate nei ristoranti le bustine di ketchup e maionese addio anche ai saponi in hotel | quando scattano i nuovi divieti Ue

A partire da agosto, l’Unione Europea introduce nuove restrizioni che vietano l’uso di bustine monouso di ketchup, maionese, salse, olio e aceto nei ristoranti. La normativa mira a ridurre i rifiuti di plastica e promuovere pratiche più sostenibili nel settore alimentare e dell’ospitalità. Queste misure rappresentano un passo importante verso un consumo più responsabile e rispettoso dell’ambiente.

A partire dall’agosto di quest’anno, nei ristoranti dell’Unione europea non sarà più possibile usare le bustine monouso per salse, olio e aceto. Lo prevede il Ppwr (Packaging and packaging waste regulation), il regolamento europeo sugli imballaggi, entrato in vigore nel gennaio dello scorso anno e che fissa alla prossima estate la scadenza per il divieto di questi prodotti. Il regolamento, riporta Il Messaggero, stabilisce una serie di indicazioni sull’intero ciclo di vita degli imballaggi con il fine di ridurre i rifiuti pro capite del 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018. La norma punta così a limitare gli imballaggi superflui, a migliorare la riciclabilità e ad aumentare l’utilizzo di materiali riciclati, intervenendo in particolare sulla plastica monouso, considerata tra le principali fonti di inquinamento ambientale e su cui l’Ue è intervenuto su più fronti.🔗 Leggi su Open.online

