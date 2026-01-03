Ricchezza da Musk a Bezos i super-miliardari crescono ancora | spinta da mercati e intelligenza artificiale

Nel 2025, la ricchezza complessiva dei 500 individui più ricchi al mondo ha raggiunto livelli senza precedenti, trainata da mercati in crescita e dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. Personalità come Musk e Bezos continuano a vedere aumentare il proprio patrimonio, riflettendo le dinamiche economiche attuali e le nuove opportunità offerte dalla tecnologia. Questa tendenza evidenzia come i super-miliardari siano ancora protagonisti di un processo di espansione patrimoniale.

Nel 2025 la ricchezza dei 500 uomini più facoltosi del pianeta ha registrato un aumento senza precedenti. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, citato da Bloomberg, i patrimoni complessivi sono cresciuti di 2,2 trilioni di dollari, arrivando a quota 11.900 miliardi. A spingere la crescita sono stati l’andamento positivo dei mercati finanziari, il rally delle criptovalute e dei metalli preziosi e soprattutto l’espansione del settore dell’intelligenza artificiale. L’ascesa è iniziata dopo le elezioni presidenziali statunitensi di fine 2024, vinte da Donald Trump, e ha superato anche una fase di forte turbolenza nell’aprile 2025, quando l’annuncio di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti aveva provocato un crollo dei mercati paragonabile a quello dei tempi del Covid. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Sempre più ricchi con l’intelligenza artificiale. Patrimoni miliardari da far impallidire: Musk stacca Bezos e Zuckerberg Leggi anche: Pavia, il Nobel Giorgio Parisi all’inaugurazione dell’anno accademico: “Sull'intelligenza artificiale c'è ancora molto da fare” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Classifica 2025 dei miliardari tech Usa: l’AI moltiplica il patrimonio di Elon Musk & co; Da Musk a Huang, l'AI ha portato ai miliardari tech altri 550 miliardi di dollari nel 2025 (Bill Gates unico in calo). Bezos supera Musk: è di nuovo lui l’uomo più ricco del mondo - Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, torna ad essere la persona più ricca del mondo, scavalcando Elon Musk e balzando in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta dall’autunno del 2021. ilsole24ore.com Bezos supera Musk e ridiventa l'uomo più ricco del mondo - Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, torna ad essere nuovamente la persona più ricca del mondo, scavalcando Elon Musk e balzando in cima al ... tg24.sky.it Jeff Bezos, nuovo sorpasso a Elon Musk: torna l’uomo più ricco del mondo - sorpassa il numero uno di Tesla Elon Musk, che aveva riguadagnato la vetta lo scorso dicembre. repubblica.it Altroché bolla. Il 2025 è stato l’anno d’oro dei miliardari. Tra boom dell’intelligenza artificiale, quotazioni da record e la corsa senza precedenti di Elon Musk, il 2025 segna un punto di svolta nella concentrazione della ricchezza globale - facebook.com facebook Quizzone. Quanto ci metterebbe @paolocelata a raggiungere il patrimonio di Elon Musk #propagandalive @makkox x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.