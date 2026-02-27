Intelligenza artificiale Meloni | Italia tra le prime nazioni con legge nazionale

Il governo ha annunciato che l’Italia si colloca tra le prime nazioni a aver adottato una legge nazionale sull’intelligenza artificiale. La legge è stata approvata di recente e riguarda principalmente le normative e le regole per l’utilizzo e lo sviluppo di questa tecnologia nel paese. La notizia è stata comunicata attraverso un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del provvedimento.

"L'Italia è tra le prime Nazioni ad essersi dotate di una legge nazionale sull'intelligenza artificiale, all'interno del quale è previsto l'Osservatorio sull'adozione dell'IA nel mondo del lavoro" Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato all'evento su 'Ia e lavoro', osservando che "il Governo sta lavorando seguendo tre direttrici fondamentali che guardano alla formazione delle competenze, alla qualità del lavoro e dei servizi offerti, alla governance dei sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale".