Chi è Jori Delli la fidanzata e futura moglie di Fred De Palma

Da metropolitanmagazine.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jori Delli è la compagna di Fred De Palma, cantante noto nel panorama musicale italiano. La coppia, recentemente impegnata e molto affiatata, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. La presenza di Jori nella vita di Fred sembra aver portato un nuovo equilibrio e stabilità, segnando un cambiamento significativo per entrambi. Questo rapporto rappresenta un passo importante nella vita privata del cantante, trasmettendo un’immagine di serenità e impegno.

Da scapolo a fidanzato innamoratissimo e devoto.  Fred De Palma  sembra essere cambiato totalmente, e così la sua vita, da quando è arrivata  Jori Delli. La giovane classe 1995, modella e influencer, ha fatto perdere la testa al cantante, che qualche tempo fa ha sottolineato come non gli manchi per niente la vita da “esperienze di una notte”, avendo capito quanto è bello  svegliarsi con la stessa persona al proprio fianco ogni mattina. In passato, Fred De Palma è stato legato alla fashion blogger bergamasca Valentina Fradegrada. Una storia d’amore importante: prima l’incontro nel 2016 e poi la nascita di un sentimento anche se nel 2018 i due hanno deciso di prendersi una pausa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 jori delli la fidanzata e futura moglie di fred de palma

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Jori Delli, la fidanzata e futura moglie di Fred De Palma

Leggi anche: Fred De Palma si sposa, la fidanzata ha detto si, chi è la sua futura moglie Jori Delli

Leggi anche: Fred De Palma si sposa: “Per sempre”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

232 jori delli fidanzataJori Delli, fidanzata di Fred De Palma/ La proposta di matrimonio nel 2025: “Per sempre” - Modella e influencer, dal 2023 &#232; al fianco del rapper con il quale convolerà a nozze ... ilsussidiario.net

Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma/ Tv e social tra calcio e moda: “Con lei ho trovato serenità” - Ora si divide tra viaggi, mondo della moda e social network Da diversi anni ormai Fred De Palma ha trovato l’amore con una ... ilsussidiario.net

Fred De Palma si sposa: chi &#232; la futura moglie Jori Delli. La proposta alle Maldive e l'anello dei sogni - Il rapper ha fatto la proposta alla fidanzata Jori Delli alle Maldive, dove i due si sono rifugiati per due settimane di relax. leggo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.