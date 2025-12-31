Chi è Jori Delli la fidanzata e futura moglie di Fred De Palma

Jori Delli è la compagna di Fred De Palma, cantante noto nel panorama musicale italiano. La coppia, recentemente impegnata e molto affiatata, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. La presenza di Jori nella vita di Fred sembra aver portato un nuovo equilibrio e stabilità, segnando un cambiamento significativo per entrambi. Questo rapporto rappresenta un passo importante nella vita privata del cantante, trasmettendo un’immagine di serenità e impegno.

Da scapolo a fidanzato innamoratissimo e devoto. Fred De Palma sembra essere cambiato totalmente, e così la sua vita, da quando è arrivata Jori Delli. La giovane classe 1995, modella e influencer, ha fatto perdere la testa al cantante, che qualche tempo fa ha sottolineato come non gli manchi per niente la vita da "esperienze di una notte", avendo capito quanto è bello svegliarsi con la stessa persona al proprio fianco ogni mattina. In passato, Fred De Palma è stato legato alla fashion blogger bergamasca Valentina Fradegrada. Una storia d'amore importante: prima l'incontro nel 2016 e poi la nascita di un sentimento anche se nel 2018 i due hanno deciso di prendersi una pausa.

