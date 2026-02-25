Valli sommerse il salvataggio | In azione un fronte di dighe Svuoteremo quel mare d’acqua

Massimiliano Costa, direttore del parco del Delta del Po, ha avviato un intervento urgente per ridurre le acque sommerse. La causa è l’allerta di un aumento improvviso del livello dell’acqua che minaccia le aree a rischio. Un fronte di dighe viene attivato per svuotare il mare d’acqua e proteggere le zone più vulnerabili. Il suo obiettivo è limitare i danni e garantire la sicurezza delle comunità locali. La strategia prevede l’installazione di nuove strutture di contenimento.

Massimiliano Costa è il direttore del parco del Delta del Po. E' stato nominato nel 2021, biologo, ama la natura, quello specchio d'acqua di 9.500 ettari. "E' un patrimonio unico", dice. Poi l'occhio va alle tabelle, numeri che raccontano quello che sta succedendo. "Sì, il livello dell'acqua delle valli è salito di una ventina di centimetri. Il picco nella settimana del 16 febbraio. Adesso siamo a più 18 centimetri". Sempre troppi. Il livello, secondo il piano di tutela di quell'ambiente così delicato, non dovrebbe essere superiore a dieci centimetri. Troppi, appunto. Uno scenario che cambia, isolotti e mondi che scompaiono.

