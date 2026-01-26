San Giovanni bilancio di previsione 2026 – 2028 nota di aggiornamento al Dup e programmazione delle opere pubbliche

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, includendo la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e la pianificazione delle opere pubbliche. Il piano finanziario prevede investimenti complessivi superiori a 56 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e migliorare i servizi per i cittadini nel prossimo triennio.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Il bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di San Giovanni Valdarno, insieme alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e alla programmazione delle opere pubbliche, delinea un triennio caratterizzato da investimenti per oltre 56 milioni di euro. I documenti di pianificazione e di guida strategica e operativa dell'Ente sono stati illustrati questa mattina dal sindaco Valentina Vadi e dall'assessore al bilancio Lorenzo Cursi, alla presenza dei membri della giunta comunale, dopo l'approvazione avvenuta nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 22 gennaio.

