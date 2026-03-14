Fertìlia compie 90 anni | un secolo di storia condivisa

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, il paese di Fertìlia ha celebrato i suoi 90 anni di vita. La comunità locale si è radunata nel centro del villaggio per ricordare questo traguardo, che segna quasi un secolo di presenza umana in quella zona. La giornata è stata caratterizzata da iniziative e incontri tra i residenti, con testimonianze e ricordi di chi ha vissuto in prima persona la crescita del paese.

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba che si affacciano sul cielo di S’Alighera, il piccolo nucleo abitato di Fertìlia ha raggiunto una soglia storica: novanta anni di esistenza. La cittadina, nata nel 1936, ha celebrato questo traguardo con due giorni di eventi svoltisi tra il 7 e l’8 marzo, organizzati dal Comune di S’Alighera e dall’Istrutura de Missione pro sos Anniversàrios de Interessu Natzionale. Non si tratta solo di una festa, ma di una testimonianza vivente di come comunità diverse abbiano costruito insieme un luogo di vita condivisa. L’atmosfera è stata segnata dalla presenza istituzionale di alto livello, con la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, figura chiave nella cerimonia inaugurale tenutasi al Teatro Civico di S’Alighera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fertìlia compie 90 anni: un secolo di storia condivisa Articoli correlati Leggi anche: Dan Peterson compie 90 anni: “L’Italia e Milano sono casa mia da mezzo secolo” Leggi anche: Il ristorante Bice compie cent’anni: un secolo di storia gastronomica meneghina Contenuti e approfondimenti su Fertìlia compie Temi più discussi: Fertilia compie 90 anni: il Sindaco celebra il 'cuore' di una comunità nata dall'accoglienza; Fertilia compie 90 anni: da Roma in arrivo 150mila euro per la borgata degli esuli; Fornasini da Ferrara alla Sardegna per i novant’anni di Fertilia; Si faceva consegnare la droga in casa da un corriere (ignaro): 25enne arrestato a Sassari. Fertilia compie 90 anni: il Sindaco celebra il cuore di una comunità nata dall’accoglienzaNovant'anni di storia, di sfide e di rinascita. La comunità di Fertilia ha celebrato il prestigioso traguardo della sua fondazione, una ricorrenza che il ... algheroeco.com Fertilia, 90° dalla fondazione: sogni e speranzeDue giorni intensi a Fertilia con la presenza - tra i numerosi ospiti e le tante autorità - della Ministra Calderone. Domenica l´inaugurazione della stele commemorativa. Le immagini ... alguer.it