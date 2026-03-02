Un secolo di canestri Il primato di Bongiovanni | Virtus Gira e Torino E ora compie cento anni

Giorgio Bongiovanni, nato il 4 marzo, compie cent’anni. È stato un giocatore di basket con un lungo legame alla Virtus, alla Gira e alla Torino, anche se potrebbe non aver accumulato il maggior numero di presenze in Nazionale. La sua carriera e il suo ricordo sono ancora vivi tra gli appassionati di pallacanestro, anche se restano meno conosciuti al di fuori di alcuni cerchi specifici.

Forse non avrà il maggior numero di gettoni di presenze in Nazionale. Forse il suo ricordo, all'ombra delle Due Torri, è rimasto patrimonio di pochi, ma Giorgio Bongiovanni, mercoledì (nato il 4 marzo, come Lucio Dalla), festeggerà il centesimo compleanno. Un secolo di vita per un distinto signore, nato nel 1926 all'ombra delle Due Torri e che, nella seconda metà degli anni Cinquanta, si sarebbe poi trasferito a Torino, dove, oltre a una squadra di pallacanestro – la Riv – gli offrivano un posto di lavoro e una squadra per la moglie, Franca. Già, un pezzo di storia della pallacanestro anche al femminile, perché la moglie, scomparsa nel 2018, di cognome faceva Ronchetti.