Nella seconda serata di Sanremo 2026 si è assistito a una top five sorprendente, con momenti emozionanti e qualche imprevisto. Achille Lauro ha regalato brividi al pubblico, mentre sono stati ufficialmente annunciati i finalisti delle Nuove Proposte. L’omaggio alle vittime di Crans-Montana ha coinvolto gli spettatori, e le performance di LDA e Aka7even hanno mostrato una notevole ripresa rispetto alla prima serata.

L'omaggio alle vittime di Crans-Montana commuove l'Ariston. LDA & Aka7even riscattano il flop della prima serata grazie al voto Radio e televoto. Tra le Nuove Proposte Angelica Bove e Nicolò Filippucci volano in Finale. La seconda serata non ha disatteso le aspettative e ha regalato buone sorprese al pubblico presente al Teatro Ariston e quello collegato da casa. Nuove Proposte: Angelica Bove e Nicolò Filippucci Volano in Finale La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha decretato i due finalisti delle Nuove Proposte, destinati a contendersi la vittoria nella terza serata. Ad aggiudicarsi l'accesso alla finale sono stati Angelica Bove con "Mattone" e Nicolò Filippucci con "Laguna", che hanno avuto la meglio rispettivamente su Mazzariello e sul trio Blind, El Ma & Soniko. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, com'è andata la seconda serata: una top cinque inaspettata; brividi per Achille Lauro; decretati i finalisti delle Nuove Proposte

Laura Pausini apre la seconda serata di Sanremo. Nicolò Filippucci primo finalista delle Nuove Proposte. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e LilloMusica ed emozioni: tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, seconda serata con le nuove proposte, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Conti: “Ascolti in calo? Non perdo il sorriso”Dopo il debutto soft di ieri (con ascolti in calo), che ha visto tutti e 30 i Big calcare il palco dell’Ariston per la prima volta, da oggi la gara...

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Perché Sanremo 2026 non è un festival musicale, ma un rito di autoconservazione; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata.

Irina Shayk debutta come co-conduttrice a Sanremo 2026: l’amore (finito) con Bradley Cooper e la figlia Lea: «Sono una mamma single che lavora e deve gestire tutto»La vita pubblica della supermodella russa, sul palco del Festival di Sanremo 2026, è sempre stata sotto i riflettori, anche se lei ha sempre tenuto a proteggere quella privata con la riservatezza e il ... vanityfair.it

Sanremo 2026, per la terza serata c’è Irina Shayk: le fotoIrina Shayk è pronta a cimentarsi come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, assieme al comico Ubaldo Pantani. Sono felice di ... lapresse.it

#CarloConti spiega perché non è stato #AchilleLauro a presentare il brano di #Fedez. Vi abbiamo già riportato che ieri sera, dopo la puntata del #FestivaldiSanremo, si era fatto notare che non era stato Achille Lauro a presentare Fedez in coppia con #Marco facebook

Fedez e Achille Lauro e il giallo della scaletta modificata per non incontrarsi x.com