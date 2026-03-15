Achille Lauro e Fiorentina-Inter piano straordinario per l’accesso al concerto

Il concerto di Achille Lauro a Firenze è previsto per domenica 22 marzo al Mandela Forum e si svolgerà nella stessa giornata della partita tra Fiorentina e Inter al vicino Stadio Artemio Franchi. Per gestire l’afflusso di pubblico, sono stati predisposti piani straordinari di accesso, coinvolgendo le autorità locali e le forze dell’ordine. La concomitanza degli eventi ha richiesto misure specifiche per garantire il regolare svolgimento di entrambi.

Firenze, 15 marzo 2026 - Il secondo concerto fiorentino di Achille Lauro, in programma domenica 22 marzo al Mandela Forum di Firenze, si svolgerà in concomitanza con la partita Fiorentina-Inter nel vicino Stadio Artemio Franchi. Vista l’alta affluenza di pubblico prevista, sono stati predisposti un piano speciale di collegamenti da e per l’area del Mandela Forum e altre iniziative. Le date di Achille Lauro sono sold out, le biglietterie del Mandela Forum saranno attive solo per assistenza al pubblico, in entrambi gli ingressi di piazza Berliguer e viale Malta. Non sarà possibile acquistare biglietti. Il concerto. Achille Lauro prosegue il suo 2026 live con nuovi appuntamenti del tour nei palazzetti, con tante belle canzoni da eseguire in scaletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Achille Lauro e Fiorentina-Inter, piano straordinario per l’accesso al concerto Articoli correlati Achille Lauro in concerto a Torino per il Palazzetti live 2026: la scalettaL'Inalpi Arena, sabato 14 marzo alle ore 21, sarà il palcoscenico del concerto di Achille Lauro nella prima delle due date torinesi, entrambe... Leggi anche: Achille Lauro in concerto oggi a Roma: la scaletta e le info per il live Una raccolta di contenuti su Achille Lauro Temi più discussi: ACHILLE LAURO al MANDELA FORUM FIRENZE in concomitanza con la partita FIORENTINA-INTER; Corsa Champions: Napoli, Roma, Como e Juve in corsa per due posti. Calendario e classifica; Oggi calcio, ieri musica. Achille Lauro in visita agli \'Incoscienti Giovani\' del Padova; Pruzzo: La Fiorentina pensa a Sarri. Suggestione per la panchina viola. Achille Lauro e Fiorentina-Inter: piano speciale per la viabilità di Campo di MarteSi prospetta una domenica da bollino rosso a Firenze, per la precisione a Campo di Marte, tra una settimana. Perché fra sette giorni il quartiere vivrà un arrivo in massa di migliaia ... firenzeviola.it Fiorentina-Inter e concerto Achille Lauro: Campo di Marte in tilt domenica prossimaLa Nazione approfondisce oggi la situazione legata a domenica prossima, quando il quartiere di Campo di Marte ospiterà Fiorentina-Inter ed il concerto di Achille Lauro. msn.com Pochi minuti fa Achille Lauro ha annunciato la sua prima data live all’Allianz Stadium di Torino per il prossimo 22 Giugno 2027! Biglietti fuori in pre-sale da domani! #AchilleLauro facebook