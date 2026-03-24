Almanacco | Mercoledì 25 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 25 marzo è il 85º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 280 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra Santa Annunziata e si ricorda il proverbio di marzo sulla rondine. Tra gli eventi storici, nel 1911 si verificò un incendio nella fabbrica Triangle di New York.

Martin Luther King Jr. guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al campidoglio di Montgomery: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Mercoledì 25 Marzo è l'85° giorno del calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell'anno. 1911 — Incendio della fabbrica Triangle di New York, nella quale morirono 146 operai, in maggioranza donne. 1925 – Londra: l'ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell'anno stesso 1941 – La Jugoslavia firma un patto di alleanza con le Potenze dell'Asse. Uscirà dal patto dopo due soli giorni a causa delle massicce proteste interne suscitate da questa scelta impopolare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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