Coppa Italia Serie D alla Pistoiese la finale d’andata Perché la vittoria può essere importante in

La Pistoiese ha vinto 2-0 contro l’Ancona nella finale d’andata della Coppa Italia Serie D, portando a casa un risultato importante. La squadra toscana ha segnato i due gol nel primo tempo, dimostrando determinazione e buona organizzazione in campo. Questa vittoria dà alla Pistoiese un buon margine in vista della partita di ritorno, giocata tra le mura amiche. La squadra ora sogna di conquistare il trofeo e di ottenere la promozione in Serie C. La sfida di ritorno si terrà tra due settimane.

Pistoiese in Rampa di Lancio: La Coppa Italia Serie D e il Sogno della Serie C. La Pistoiese ha conquistato un vantaggio significativo nella finale d'andata della Coppa Italia di Serie D, superando l'Ancona per 2-0. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma potrebbe rivelarsi cruciale per ambizioni più elevate: l'accesso alla Serie C attraverso i ripescaggi, un'opportunità che si apre in caso di rinunce di squadre dalla categoria superiore e che vede la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) valutare una complessa graduatoria di merito. Una Partita Decisiva, un Contesto Complesso. La sfida, disputata ieri sera, ha visto la Pistoiese prendere il controllo del match grazie alle reti di Rizq nel primo tempo e di Russo su rigore nella seconda frazione.