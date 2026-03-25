La stagione sciistica nel comprensorio Abetone Multipass è stata prolungata fino al 12 aprile. Gli impianti sono ancora in funzione e le piste si presentano in buone condizioni. La decisione di continuare l’attività è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno confermato la presenza di neve sufficiente per consentire le attività sportive. La stagione si avvia così verso la conclusione con condizioni favorevoli.

ABETONE-CUTIGLIANO (PISTOIA) – La stagione dello sci e della neve non è ancora finita nel comprensorio Abetone Multipass. Grazie infatti alle ottime condizioni delle piste, alle basse temperature e a previste nuove nevicate sarà infatti possibile sciare fino a domenica 12 aprile 2026. “Anche in questi giorni, grazie alle basse temperature della notte e al lavoro impeccabile dei nostri mezzi le piste sono in perfette condizioni – comunica il Consorzio Abetone Multipass. Nella giornata di giovedì 26 marzo è poi prevista una nuova nevicata e nei giorni successivi le basse temperature del giorno e della notte garantiranno un’ottima qualità della neve in pista. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Abetone: stagione dello sci prolungata al 12 aprile. Impianti aperti e piste in buone condizioni

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