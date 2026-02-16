Cade sulle piste da sci all’Abetone ragazzino trasportato al Meyer in codice rosso

Abetone (Pistoia), 15 febbraio 2026 – Incidente sugli impianti del comprensorio di Abetone-Cutigiano (Pistoia) per un tredicenne che oggi, 15 febbraio, è caduto con gli sci. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Abetone insieme al medico del 118 che, riscontrato un trauma agli arti inferiori, ha disposto il trasferimento in codice rosso del ragazzo all'ospedale pediatrico Meyer a Firenze con l'elicottero. Brutto incidente sulla neve. Bimbo di 8 anni cade nella scarpata e fa un volo di 15 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Durante una giornata sulle piste di Montecampione, un incidente ha causato una caduta grave a uno sciatore.

