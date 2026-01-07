Fossacesia ottiene 120mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola primaria M Bianco
Il Comune di Fossacesia ha ricevuto un finanziamento di 120mila euro grazie ai fondi Pnrr, destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola primaria
Il Comune di Fossacesia ha ottenuto un ulteriore finanziamento nell'ambito dei fondi Pnrr destinati all’edilizia scolastica. Con un decreto ministeriale recentemente pubblicato, l’ente si è aggiudicato un contributo di 120 mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
