morto in carcere il boss nitto santapaola mandante della strage di capaci

Nitto Santapaola, boss mafioso implicato nella strage di Capaci, è deceduto oggi nel carcere di Opera, in provincia di Milano. La sua morte è avvenuta in cella, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Santapaola era noto per i suoi ruoli all’interno della criminalità organizzata siciliana e aveva trascorso molti anni in carcere. La notizia si aggiunge alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto nel corso degli anni.

Opera (Milano), 3 marzo 2026 – È morto oggi nel carcere di Opera, in provicnia di Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. E’ ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza. Esponente di spicco della criminalità organizzata catanese e siciliana, era considerato uno dei principali capi di Cosa Nostra a partire dagli anni Settanta. Nato a Catania nel 1938, è stato a lungo il leader del clan Santapaola-Ercolano, influente nel territorio etneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

