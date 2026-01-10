Sport Village Banca di Pesaro inizia la stagione con la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Invernale di Nuoto Artistico, che si svolgerà a Riccione dal 28 gennaio al 1° febbraio. Le ragazze sono in preparazione per questo importante appuntamento, con buoni risultati anche per gli Esordienti. L’evento rappresenta un momento significativo per il settore, che punta a consolidare la propria presenza a livello nazionale.

Per la prima uscita di stagione, il settore Nuoto Artistico di Sport Village-Banca di Pesaro (foto a sinistra), parteciperà al Campionato Italiano Assoluto Invernale, in programma a Riccione dal 28 gennaio al 1° febbraio. Una squadra di giovane, ma con una solida preparazione alle spalle: Anna Ballerini, Martina Bisi, Lea Cerrina, Maria Allegra Del Prete, Flora Marinelli, Elena Cascini, Elisa Filippetti, Anna Marcantoni, Emma Pierleoni, Eleonora Sarti, Beatrice Scarpellini e Alice Sparaventi scenderanno in vasca gareggiando nelle Routines di Squadra, Solo e Duo Libero e nella competizione di Esercizi Obbligatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirino

Leggi anche: Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro ha presentato squadre e sponsor Teknowool. "Pronti per la nuova stagione: impianto modello e campioni»

Leggi anche: Il grande nuoto fa ritorno a Riccione, tutto pronto per il Campionato Italiano Assoluto Open

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirino; Tennis. Gruppo Salvi sugli scudi coi giovani. Tre tornei nazionali al femminile.

Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirino - Per la prima uscita di stagione, il settore Nuoto Artistico di Sport Village- msn.com