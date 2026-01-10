Sport Village Banca di Pesaro | le ragazze verso Riccione bene anche gli Esordienti Nuoto artistico campionato italiano assoluto nel mirino
Sport Village Banca di Pesaro inizia la stagione con la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Invernale di Nuoto Artistico, che si svolgerà a Riccione dal 28 gennaio al 1° febbraio. Le ragazze sono in preparazione per questo importante appuntamento, con buoni risultati anche per gli Esordienti. L’evento rappresenta un momento significativo per il settore, che punta a consolidare la propria presenza a livello nazionale.
Per la prima uscita di stagione, il settore Nuoto Artistico di Sport Village-Banca di Pesaro (foto a sinistra), parteciperà al Campionato Italiano Assoluto Invernale, in programma a Riccione dal 28 gennaio al 1° febbraio. Una squadra di giovane, ma con una solida preparazione alle spalle: Anna Ballerini, Martina Bisi, Lea Cerrina, Maria Allegra Del Prete, Flora Marinelli, Elena Cascini, Elisa Filippetti, Anna Marcantoni, Emma Pierleoni, Eleonora Sarti, Beatrice Scarpellini e Alice Sparaventi scenderanno in vasca gareggiando nelle Routines di Squadra, Solo e Duo Libero e nella competizione di Esercizi Obbligatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro ha presentato squadre e sponsor Teknowool. "Pronti per la nuova stagione: impianto modello e campioni»
Leggi anche: Il grande nuoto fa ritorno a Riccione, tutto pronto per il Campionato Italiano Assoluto Open
Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirino; Tennis. Gruppo Salvi sugli scudi coi giovani. Tre tornei nazionali al femminile.
Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirino - Per la prima uscita di stagione, il settore Nuoto Artistico di Sport Village- msn.com
La Coppa Brema è "rosa" - Con la fase regionale della coppa Caduti di Brema si è conclusa la prima parte della stagione agonistica. ilrestodelcarlino.it
Sport Village Banca di Pesaro brilla ai campionati primaverili di Ostia - Sport Village Banca di Pesaro ha qualificato tutta la squadra ai campionati estivi di categoria che ... ilrestodelcarlino.it
Peanuts Sport Village alle Befane! Un weekend di sport, gioco e divertimento per i più piccoli… con Snoopy pronto per foto e saluti In regalo anche il calendario 2026 da colorare, da ritirare scaricando il coupon, fino a esaurimento scorte. Ti aspettiamo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.