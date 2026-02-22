Colleferro Boxing Night La città si prepara ad ospitare per la prima volta i Campionati Regionali di boxe
La Asd Colleferro Boxe organizza i Campionati Regionali di pugilato, attirando l’attenzione degli appassionati locali. La decisione di ospitare l’evento nasce dalla volontà di valorizzare il talento dei giovani pugili della zona. Sono previsti incontri di alto livello e un pubblico entusiasta si raduna per assistere alle sfide. La manifestazione si terrà nel centro sportivo cittadino, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i più giovani.
