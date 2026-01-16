Calcio balilla Messina si prepara ad ospitare la World Champions League 2026
Messina si appresta ad accogliere la finale della World Champions League di calcio balilla, che si terrà dal 6 all’8 febbraio 2026. Questa evento rappresenta la prima volta in Italia che si assegna il titolo mondiale di questa disciplina, sottolineando l’importanza della manifestazione per la città e per il panorama internazionale del calcio balilla. Un’occasione di rilievo che conferma la crescente rilevanza di Messina nel settore.
