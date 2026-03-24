il long covid tutta colpa degli autoanticporpi

Recenti studi suggeriscono che gli autoanticorpi potrebbero giocare un ruolo centrale nei sintomi che caratterizzano il long Covid. Questa ipotesi si basa su analisi di laboratorio che hanno evidenziato la presenza di queste sostanze nel sangue di pazienti con sintomi protratti dopo l'infezione. La ricerca si concentra sull'identificazione di eventuali meccanismi immunitari coinvolti nella condizione.

AGI - Gli autoanticorpi potrebbero essere tra i principali responsabili dei sintomi persistenti del long Covid. È quanto emerge da uno studio coordinato dall'University Medical Center Utrecht e dall'Amsterdam Umc, pubblicato su 'Cell Reports Medicine', che fornisce alcune delle prove più solide finora di un ruolo causale del sistema immunitario nella malattia. I ricercatori hanno dimostrato che anticorpi prelevati da pazienti con long Covid sono in grado di indurre sintomi simili al dolore cronico nei topi, suggerendo che queste molecole non siano semplicemente un segnale della malattia, ma possano contribuire direttamente ai suoi effetti.... 🔗 Leggi su Agi.it

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