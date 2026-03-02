La Strapazza, la tradizionale corsa che si svolge a Lastra a Signa, si terrà nuovamente allo Stadio Comunale il 2 marzo 2026 con partenza alle 9. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati di corsa, attirando numerosi partecipanti da diverse zone. La gara si svolge lungo un percorso stabilito all’interno della struttura sportiva e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale.

Lastra a Signa, 2 marzo 2026 – La Strapazza torna allo Stadio Comunale di Lastra a Signa con partenza alle 9.30 per una prova secca, precisa, ideale per misurare lo stato di forma in vista degli appuntamenti primaverili. La gara, ormai storica nel calendario toscano, assegnerà il 36° Trofeo Arciconfraternita Misericordia di Lastra a Signa ed è valida per il 22° Trofeo Enrico Camangi. Un tracciato lineare, dieci chilometri esatti, che non concede alibi e richiama ogni anno atleti in cerca di riscontri cronometrici affidabili. L’organizzazione è curata dalla Nuova Atletica Lastra, in collaborazione con l’Arciconfraternita Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci, il Comune e il gruppo Frates donatori di sangue, per i quali è prevista una speciale classifica dedicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Strapazza, torna la corsa di Lastra a Signa

