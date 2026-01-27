Anche a Genova è iniziato il censimento delle persone senza fissa dimora

Il censimento delle persone senza dimora, avviato a Genova il 26 gennaio 2026 con oltre 310 volontari, rappresenta un passo importante per comprendere meglio le condizioni di questa popolazione. Questa rilevazione nazionale, promossa dall’Istat, mira a raccogliere dati affidabili per supportare politiche sociali mirate e migliorare l’assistenza sul territorio.

I volontari, fino a giovedì 29 gennaio, copriranno ogni notte in modo sistematico tutti i 9 municipi, suddivisi in circa 50 squadre Lunedì 26 gennaio 2026, con oltre 310 volontari sul campo, è iniziata anche a Genova la prima rilevazione nazionale delle persone senza dimora del censimento Istat. Alla prima serata, con partenza dall'asilo notturno Massoero, ha partecipato anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata dalle assessore al Welfare, Cristina Lodi, alle Pari opportunità, Rita Bruzzone, al Turismo, Tiziana Beghin, all'Urbanistica, Francesca Coppola, all'Ambiente, Silvia Pericu, alla Sicurezza urbana, Arianna Viscogliosi, e dagli assessori al Patrimonio, Davide Patrone, e ai Servizi demografici, Emilio Robotti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

