Emergenza freddo il Comune apre l’Urban Center per le persone senza fissa dimora

Il Comune ha aperto temporaneamente l’Urban Center per l’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora durante il periodo invernale, dal 15 gennaio al 28 febbraio. La struttura offrirà un punto di riferimento sicuro per chi si trova in difficoltà, garantendo un riparo nelle notti caratterizzate da condizioni climatiche avverse. Questa iniziativa mira a sostenere la sicurezza e il rispetto dei bisogni di chi vive in condizioni di emergenza.

La struttura dell'Urban Center sarà destinata temporaneamente all’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale per il periodo invernale (da oggi, 15 gennaio, al 28 febbraio e comunque limitatamente ai periodi caratterizzati da condizioni climatiche critiche o emergenziali). L’atto di indirizzo deliberato dalla giunta comunale di Reggio Calabria demanda la gestione operativa dell’accoglienza al settore welfare del Comune, in collaborazione con Protezione civile comunale, associazioni di volontariato ed enti del terzo settore operanti nel settore dell’assistenza alle persone fragili. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

