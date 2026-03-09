Ingresso gratuito nei beni culturali statali il 10 marzo visite didattiche al Salinas e al Riso

Il 10 marzo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, i visitatori potranno entrare gratuitamente nei siti culturali della Regione Siciliana. Sono previste visite didattiche al Museo Salinas e al Museo Riso, offrendo l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti in entrambi i luoghi. L’iniziativa coinvolge i principali beni culturali statali della regione.

Martedì 10 marzo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana è previsto l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura della Regione Siciliana. Istituita dalla Regione Siciliana in memoria dell’archeologo e assessore regionale Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso il 10 marzo 2019, la giornata celebra l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Per l’occasione, musei, parchi archeologici, gallerie e biblioteche della Regione Siciliana saranno a ingresso gratuito. Al Salinas è prevista la visita didattica gratuita “Il museo Salinas per la Giornata dei Beni Culturali e... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Prima domenica del mese, ingresso gratuito e visite didattiche (a pagamento) per tutta la famiglia al SalinasDomenica 1 febbraio, in occasione della prima domenica del mese, il Museo Archeologico "Antonino Salinas" apre le sue porte con ingresso gratuito.

Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di MonrealeNella prima domenica del mese a ingresso gratuito, alle 11 una visita didattica che ripercorre oltre sessant’anni di arte contemporanea attraverso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ingresso gratuito

Temi più discussi: L’8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi della cultura statali; PARCO ARCHEOLOGICO DI CATANIA: 10 MARZO INGRESSO GRATUITO PER LA GIORNATA DEI BENI CULTURALI SICILIANI – Regione Siciliana; 1° marzo 2026, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma; 8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi cultura statali.

Ingresso gratuito nei parchi e musei regionali per la festa della donnaLa Regione Siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell'Isola ... grandangoloagrigento.it

Otto marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei regionaliUn’iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico ... cataniatoday.it

Oggi, in occasione della , l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali. Se vi trovate a Roma, non perdete l’occasione di visitare al Senato della Repubblica presso Palaz - facebook.com facebook

8 marzo, ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi cultura statali. La programmazione dettagliata degli eventi, in costante aggiornamento, è disponibile sulla pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura. x.com