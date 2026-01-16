al via a borgo san lorenzo la sperimentazione senzaspreco nella mensa della scuola media

A Borgo San Lorenzo prende il via la sperimentazione “SenzaSpreco” nella mensa della scuola media, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari e promuovere un consumo più consapevole. Questa iniziativa mira a sensibilizzare studenti e personale scolastico sull’importanza di valorizzare le risorse alimentari, adottando pratiche di gestione più sostenibili e responsabili.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 gennaio 2026 – A Borgo San Lorenzo (Firenze) arriva una nuova sperimentazione, con l'obiettivo di prevenire lo spreco alimentare. Si tratta di un progetto educativo che coinvolgerà studenti, scuola e territorio. Prenderà il via il 19 gennaio, presso la mensa della scuola secondaria di primo grado di Borgo San Lorenzo, una prima sperimentazione del progetto SenzaSpreco, un’azione educativa e di monitoraggio volta a comprendere e contrastare lo spreco alimentare nella ristorazione scolastica. L’iniziativa nasce dalla volontà della scuola di intervenire sul fenomeno dei pasti serviti e non consumati, e si sviluppa in collaborazione con SenzaSpreco, il Comune di Borgo San Lorenzo, Cstituto Comprensivo di Borgo S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

