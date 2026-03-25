Venerdì 27 marzo alle ore 21, il Teatro Forma di Bari ospiterà la cantante Emma Smith, protagonista di uno degli eventi principali della rassegna «Soundscapes» diretta da Pietro Laera. La serata vedrà l’artista esibirsi con la sua voce, considerata tra le più affascinanti e di grande presenza nel panorama del jazz contemporaneo. L’appuntamento fa parte delle iniziative organizzate dall’associazione che promuove questa stagione musicale.

La stella di Emma Smith è pronta a brillare su Bari. Venerdì 27 marzo alle ore 21, il Teatro Forma ospiterà una delle voci più affascinanti e magnetiche del jazz contemporaneo, protagonista di uno degli appuntamenti di punta della stagione «Soundscapes», diretta da Pietro Laera per l’associazione Aps Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Cantante londinese di straordinaria presenza scenica, Emma Smith salirà sul palco accompagnata da una band di altissimo livello composta da Sam Watts al pianoforte, Conor Chaplin al contrabbasso e Andreu Pitarch alla batteria per presentare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro discografico, «Bitter Orange». 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - A Bari per la rassegna 'Soundscapes' in scena Emma Smith, voce elegante di grande forza scenica

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Emma Smith: La Voce del Jazz Mondiale al Teatro Forma! Teatro Forma, Bari (BA), Puglia 27 marzo 2026 21:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/evento.aspxId=641439&InstantBuy=1 Emma Smith, vincitrice - facebook.com facebook