Bari | la stagione Soundscapes 2026 parte stasera con Joe Barbieri Teatro Forma

Questa sera a Bari parte la stagione musicale “Soundscapes 2026”. L’apertura è affidata a Joe Barbieri, che si esibirà al Teatro Forma. L’evento segna l’inizio di un calendario ricco di concerti organizzati dall’associazione Nel Gioco del Jazz, con il supporto di enti pubblici e culturali. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Sarà Joe Barbieri a inaugurare sabato 31 gennaio, al Teatro Forma di Bari, la stagione «Soundscapes 2026» dell’associazione Aps Nel Gioco del Jazz diretta da Pietro Laera e presieduta da Donato Romito con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari. Il raffinato artista napoletano, che da outsider della canzone italiana d’autore, contaminata di jazz e world music, ha conquistato il pubblico con poesia e eleganza, presenterà i brani del suo disco più recente «Big Bang» e il meglio del suo repertorio, accompagnato da Daniele Sorrentino (basso), Pietro Lussu (pianoforte Rhodes) e Bruno Marcozzi (batteria). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Soundscapes 2026 è la stagione musicale organizzata dall’associazione Aps Nel Gioco del Jazz, che propone un ciclo di diciotto concerti.

