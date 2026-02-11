Napoli celebra i 100 anni di Carmela Palladino una vita insieme agli azzurri

Napoli ha festeggiato i 100 anni di Carmela Palladino, una vita dedicata agli azzurri. Il sindaco Manfredi le ha rivolto gli auguri, riconoscendo il suo lungo legame con la città e il Napoli. La cerimonia si è svolta nel cuore della città, attirando l’attenzione di molti tifosi e cittadini.

"> Il Sindaco Manfredi Rivolge i Suoi Auguri a Carmela Palladino per i Suoi 100 Anni Nel cuore di Napoli, un evento molto speciale ha recentemente fatto notizia. Carmela Palladino, moglie di Giovanni Jannace, stimato chef del ristorante “Bersagliera” e cavaliere del lavoro, ha raggiunto un traguardo iconico: i suoi primi 100 anni. Questo importante compleanno è stato celebrato con gioia e affetto da familiari, amici e illustri rappresentanti della comunità. Un Compleanno da Ricordare. La festeggiata, circondata dai suoi figli e nipoti, ha vissuto una giornata ricca di emozioni e ricordi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

