Dopo la morte di un noto cantautore, si sono aperte le procedure legali per la gestione dei diritti d’autore e delle proprietà. La somma annuale di circa 450 mila euro proveniente dalla società di collecting rappresenta una delle fonti principali di reddito. La famiglia allargata coinvolta nell’eredità si trova di fronte a questioni di distribuzione e gestione delle quote, senza che siano ancora stati definiti i dettagli.

La scomparsa di Gino Paoli ha lasciato non solo un vuoto incolmabile nella musica italiana, ma anche una complessa questione ereditaria che coinvolge una delle prime famiglie allargate del panorama artistico nazionale. Una famiglia che, almeno finora, ha saputo mantenere equilibrio e serenità nonostante la complessità delle relazioni. Il cantautore genovese ha trascorso i suoi ultimi giorni nella casa vista mare del quartiere Azzurro, nel levante genovese, assistito dalla moglie Paola Penzo e dai suoi ultimi tre figli: Nicolò di 46 anni, Tommaso di 34 e Francesco di 26, che da anni gestivano i social e le note del padre. La storia familiare di Paoli, però, inizia nel 1954 con l’incontro con Anna Fabbri, che divenne sua moglie nel 1957. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 450 mila euro l’anno di SIAE e una famiglia allargata: perché l’eredità di Gino Paoli non sarà un rebus

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