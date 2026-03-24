Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026 è deceduto Gino Paoli, cantante e compositore di 91 anni. Figura centrale nel panorama musicale italiano, è stato uno dei principali rappresentanti della scuola genovese, collaborando con artisti come Fabrizio De André e Luigi Tenco. La famiglia ha comunicato la volontà di organizzare il funerale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o la data precisa.

Nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026 Gino Paoli è morto, aveva 91 anni. Fu uno dei nomi più noti e amati della musica italiana, pilastro della storia del cantautorato nazionale, maestro della cosiddetta scuola genovese assieme a grandi come Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco. Gino Paoli è stato un personaggio pubblico, ma la famiglia ha scelto di non usufruire del clamore che gli spetterebbe. Il funerale si terrà in forma privata e segreta. Funerali top secret: la famiglia vuole così. I funerali delle grandi personalità pubbliche si trasformano di solito in veri e propri eventi in grado di riunire l’intera nazione. Piazze piene, giornalisti, autorità sedute al primo banco e dirette televisive. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quando sarà il funerale di Gino Paoli: la volontà della famiglia

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