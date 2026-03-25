Nel 2026 il festival dedicato al cinema compirà quarant’anni e si prepara a celebrare questa tappa con un’edizione speciale. La manifestazione si terrà a Bologna dal 20 al 28 giugno, coinvolgendo numerosi eventi e proiezioni in omaggio a Luchino Visconti. La rassegna si svolgerà in diverse location della città, attirando appassionati e professionisti del settore.

Il Cinema Ritrovato vola verso i 40 anni e inizia i preparativi per un’edizione specialissima, in programma a Bologna dal 20 al 28 giugno. Promossa naturalmente dalla Cineteca di Bologna, la 40ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato renderà omaggio a Luchino Visconti, autore del quale la stessa Cineteca di Bologna ha contribuito a mantenere viva l’arte con il restauro di alcuni dei suoi grandi capolavori (Senso, Il gattopardo, Rocco e i suoi fratelli) e che vogliamo ricordare in questo 2026 in cui cadono i 120 anni dalla nascita e i 50 dalla scomparsa. Altra grande figura classe 1906, regina di un immaginario novecentesco, è stata Joséphine Baker, della quale vedremo la filmografia completa e alcune perle provenienti dagli archivi Gaumont Pathé. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - 40 anni di Cinema Ritrovato: nel 2026 un’edizione speciale che omaggia Luchino Visconti

Articoli correlati

"Luchino Visconti aveva il fascino assoluto"Regista impareggiabile, autore di capolavori assoluti, maestro di metà del teatro e del cinema italiani.

Leggi anche: Luchino Visconti in tre atti (e otto mesi). Oggi “La terra trema“

Tutti gli aggiornamenti su Cinema Ritrovato

Temi più discussi: Carlo Verdone incontra Sal da Vinci dopo 40 anni: il video; Giorgio Pasotti e Claudia, la nuova fidanzata identica alla ex: Sogna di fare l'attrice; Cena con delitto - Knives Out su Rai Movie.

Il cinema italiano degli anni di piombo a La Cinémathèque française40 film per ricordare un periodo di terrorismo sadico e violento che il cinema italiano ha trasformato in una vasta cinematografia ... sentieriselvaggi.it

'Il Cinema Ritrovato on tour in Romania' compie tre anni'Il Cinema Ritrovato on tour in Romania' compie tre anni; la Cineteca di Bologna, con i suoi laboratori di restauro, ha contribuito a rendere questo appuntamento un punto di riferimento a livello ... ansa.it

Martedì 24 marzo 2026 ore 21:00 Cinema Astra – Il cinema ritrovato INLAND EMPIRE – L'IMPERO DELLA MENTE di David Lynch - Usa/Francia, 2006 – 180' con Laura Dern, Harry Dean Stanton, Jeremy Irons – v.o. sottotitolata INLAND EMPIRE, il film più mis - facebook.com facebook

Circuito Cinema Venezia La programmazione dal 26 marzo al 1 aprile Nuovi arrivi: da giovedì 26 marzo arriva al Rossini #ildiodellamore, commedia romantica in cui l'inaspettato protagonista è il poeta Publio Ovidio Nasone che si aggira per la Roma di oggi; x.com